Kessié a metà partita: “Continuiamo così per vincere”

MILANO – A fine primo tempo è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié per commentare il momentaneo 2 a 1 sull’Inter: “Non abbiamo paura, siamo andati forti nei primi 30 minuti, negli ultimi quindici c’è stata un po’ di stanchezza e l’Inter si è svegliata. Dobbiamo continuare come ad inizio partita per vincere”.