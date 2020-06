Juventus-Milan, il migliore in campo: Donnarumma c’è sempre

Juventus-Milan, il migliore in campo è Donnarumma

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e terminata 0 a 0, è Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha sfoderato un’ottima prestazione, facendosi trovare pronto su praticamente ogni azione dei bianconeri; oltre ad avere indovinato l’angolo e sfiorato il pallone sul calcio di rigore fallito da Cristiano Ronaldo, Gigio è stato puntuale su tutti i cross e tiri di Dybala e compagni, dando sicurezza all’intera retroguardia rossonera. CLICCA QUI>Intanto, scopri anche il peggiore in campo di Juventus-Milan