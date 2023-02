Milan, Juric si prende la zona Europa e si avvicina al Diavolo

Vittoria di misura all'Olimpico Grande Torino grazie al gol di Yann Karamoh che ha messo ko l'Udinese di Sottil . Tre punti dal sapore d'Europa per i granata che si attestano settimi in classifica scavalcando proprio i bianconeri. Per l'anticipo della 22a giornata di Serie A (trasmessa su DAZN alle 20.45) i rossoneri devono puntare alla vittoria per invertire la rotta. Gli indisponibili di Pioli saranno: Maignan, Tomori, Florenzi, Ballo-Touré, Ibrahimovic, Bennacer. Da capire le scelte tecniche dopo l'ennesima sconfitta rimediata contro l'Inter nel posticipo domenicale. Ancora panchina per Leao?

Mentre Juric dovrà fare a meno di: Zima, Pellegri e Lazaro. Djidji da valutare e dovrebbe recuperare anche il neo acquisto Ilic arrivato dall'Hellas Verona e indisponibile per la gara contro di ier. Nessun giocatore squalificato né per il Milan né per il Torino. Il Torosi riscatta in campionato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e si candida per un posto in Conference League a 8 punti di differenza dalla squadra di Stefano Pioli, in discesa libera e lontana dalla vittoria dallo scorso 4 gennaio. Così Juric ha commentato la vittoria nel post partita: “L’importante è mantenere questo spirito, poi vedremo dove arriveremo anche perché dobbiamo continuare a crescere e a recuperare gli infortunati”.