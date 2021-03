Israele-Danimarca con i tifosi, di cui due… innamorati di Kjaer: la foto

MILANO – In altri tempi non avrebbe fatto chissà quale notizia, ma al giorno d’oggi è merce piuttosto rara in tutto il mondo e, dunque… la raccontiamo. Il fatto è avvenuto in Israele-Danimarca, match di apertura delle qualificazioni europee al Mondiale di Qatar 2022, seguito sugli spalti da ben 5mila tifosi. In Israele, infatti, è stato già vaccinato il 70 per cento della popolazione: 5mila tifosi allo stadio “Bloomfield” tra cui due… innamorati di Simon Kjaer.

La coppia regge un cartellone con una richiesta speciale al capitano della Danimarca e difensore centrale del Milan: “Ci regaleresti la tua maglietta?”. Non sappiamo se la richiesta dei due giovani sia stata esaudita, ma ci piace pensare che Kjaer sia riuscito a regalare ai due e a noi un gesto in altri tempi ordinario che oggi è, di fatto, straordinario.