Milan, news pesantissime: ora Messi può far scoppiare un terremoto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra martedì e mercoledì della prossima settimana dovrebbe andare in scena l'appuntamento con l'avvocato francese che cura gli interessi di Leao. Il Milan avrebbe già pronta la nuova proposta contrattuale. Un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione più un concreto aiuto economico nel saldare il risarcimento con lo Sporting Lisbona con ulteriori 9-10 milioni di euro. Una proposta importante, a Milanello si respira ottimismo. Ma bisognerà comunque aspettare la risposta di Leao, che dal canto suo continua a chiedere 7 milioni all'anno: la differenza non è poi così sottile. E in più adesso sta circolando una nuova pesantissima indiscrezione, un clamoroso intreccio con Lionel Messi (e non solo) che potrebbe far scoppiare un vero terremoto in casa rossonera <<<