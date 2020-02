Inter, verso il derby: Conte sceglie Eriksen al posto di Lautaro

Inter, la formazioni per il derby

MILANO – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, deve fare a meno per il derby sia di Bastoni che di Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe essere rimpiazzato da Eriksen: Conte ha provato il danese come trequartista alle spalle dell’unica punta, l’intoccabile Lukaku. In difesa Godin si gioca una maglia da titolare con D’Ambrosio. A centrocampo Vecino e Barella, con Sensi, non al meglio, che dovrebbe partire dalla panchina. Corsie esterne con Young e Candreva. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live