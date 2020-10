Inter-Milan, tutto pronto per il derby: le formazioni ufficiali

MILANO – Sta per scattare il 173esimo derby della Madonnina. Diverse le assenze da ambo le parti: cinque i nerazzurri fuori per Covid: Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Radu e Young. Per il Milan out Duarte e Gabbia. Calcio d’inizio alle ore 18, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Antonio Conte e Stefano Pioli.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli