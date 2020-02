Inter-Milan, le probabili formazioni del derby

MILANO – Le probabili formazioni del derby tra Inter e Milan, sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A ed in programma questa sera alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro.

Inter (3-5-1-1) probabile formazione: Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

Milan (4-4-1-1) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live