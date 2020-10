Inter-Milan, il peggiore in campo: Theo ha faticato

Inter-Milan, il peggiore in campo è Theo Hernandez

MILANO – Il peggiore in campo di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata di Serie A, fra i rossoneri è Theo Hernandez.

Il terzino rossonero si è trovato un osso durissimo davanti come Hakimi, perdendo il duello in un paio di circostanze e non riuscendo a concedersi i suoi soliti attacchi in fase offensiva. Non una gara insufficiente sia chiaro, ma da 5,5.