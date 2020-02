Inter-Milan, il migliore in campo: Ibrahimovic trascinatore

Inter-Milan, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri del derby tra Inter e Milan è Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è il trascinatore assoluto del Milan: regge da solo l'attacco, fa segnare (assist a Rebic), segna in proprio (goal del momentaneo 0-2) e va vicinissimo al pareggio con il palo nel finale; nel mezzo, è guida costante per i compagni di squadra. Se il Milan ha comunque qualcosa su cui basare le speranze future, lo deve al suo totem offensivo.