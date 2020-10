Incontro tra la Procura della FIGC e Lotito per il focolaio Covid in casa Lazio

MILANO – La Procura della FIGC, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe aperto un’inchiesta sul focolaio che si è sviluppato in casa Lazio. Nella giornata di ieri il pm Chiné e gli ispettori della Federazione si sono recati a Formello dove hanno avuto un lungo incontro con il presidente Lotito. Il motivo della visita è riconducibile a come sono emersi i contagi e ai modi in cui questa sarebbe stata comunicata. E’ importante sottolineare, come ha fatto la testata romana, che il controllo de visu e il rispetto del protocollo è prassi della Procura della FIGC. Poco prima dell’inizio del match dei capitolini contro il Club Bruges il coordinatore dello staff medico laziale Rodia ha dichiarato “ci sono alcuni casi da verificare”, su tutti quello di Immobile.