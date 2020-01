Incontro Milan-Barcellona per Todibo all’ora di pranzo

Il Milan vicino a Todibo

MILANO – Dopo l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan completerà a breve una seconda trattativa in entrata. Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, incontrerà a breve i dirigenti del Barcellona in Spagna per provare a chiudere entro 48 ore l’acquisto di Jean-Clair Todibo; il meeting tra le parti avverrà all’ora di pranzo, con il dirigente del club di via Aldo Rossi intenzionato a sistemare gli ultimi dettagli. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live