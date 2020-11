Il Milan subisce troppo da palla inattiva, ma il Verona…

MILANO – Questa sera si affronteranno Milan ed Hellas Verona per la settimana giornata di Serie A. Leggendo i dati dell’OPTA sono emersi dei dati importante sul match. Da una parte ci son i rossoneri ovvero la squadra che subisce più gol da palla ferma in queste prime partite di campionato: 80% – 4/5. Dall’altra parte invece ci sono gli scaligeri: l’unica in Serie A a non aver ancora incassato una rete da calcio da fermo. Tra l’altro i gialloblu, insieme al Genoa, non hanno ancora trovato la via del gol da palla inattiva.