Il Milan sceglie la prudenza: slitta la ripresa degli allenamenti

Milan, la parola d'ordine è "prudenza"

MILANO – Chi va piano va sano e va lontano. Devono aver pensato questo – in soldoni – i dirigenti del Milan dopo la pubblicazione del via libera, arrivata dal Ministero dello Sport italiano, per gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra professionistici. Il club rossonero, infatti, aspetterà: la parola d’ordine, oggi più che mai, è prudenza.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'intenzione del Milan è quella di effettuare su rosa e staff uno screening medico completo, che includa cioè tamponi e test sierologici per tutti; tale pratica non è assolutamente obbligatoria per gli allenamenti individuali, ma viene ritenuta necessaria dai vertici di via Aldo Rossi. Con questo scenario ed escludendo eventuali intoppi burocratici, dunque, i calciatori rossoneri potrebbero tornare ad allenarsi alla fine di questa settimana. In ogni caso, fino a quando i test medici non saranno stati completati, il centro sportivo rossonero rimarrà chiuso.