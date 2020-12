Il Milan per Milano: 70 tablet donati a due scuole per Natale

Milan, beneficenza di Natale

MILANO – Dopo la prima donazione effettuata in primavera, il Milan risponde nuovamente presente all’invito del comune di Milano e alle chiamate metaforiche degli studenti in difficoltà donando settanta tablet a due istituti comprensivi milanesi per realizzare ambienti didattici innovativi e, nel caso di un terzo lockdown, da consegnare alle famiglie che ne avessero bisogno.

I dispositivi sono già stati consegnati agli istituti: quaranta al comprensivo di via Scialoia e trenta al comprensivo Guido Galli. In quest’ultima scuola, spiega la preside Marina Porta, “saranno utilizzati dalle classi quinte in un ambienta capace di esaltare quanto di positivo è stato sperimentato con la didattica a distanza. Nella didattica tradizionale il docente scrive alla lavagna dando le spalle alla classe, collegando il proprio tablet alla Lim, invece, potrà guardare e quindi coinvolgere tutti gli studenti”.

Martino Roghi, Csr Manager di Ac Milan, si è così espresso sulla vicenda: “Siamo molto felici di partecipare al processo di digitalizzazione della scuola. Siamo convinti che l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici possa contribuire a garantire l’accesso ai contenuti educativi a tutti gli studenti, anche in questi momenti difficili e riconosciamo lo sforzo in questa direzione del Comune”. La speranza è che la passione per lo sport possa veicolare anche l’entusiasmo verso le attività educative.