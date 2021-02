Il “Milan on fire” regala ai tifosi un murale pre derby a San Siro [FOTO&VIDEO]

Il murale “MILAN ON FIRE” è stato svelato quest’oggi attraverso un video-hero postato sui canali ufficiali AC Milan. Tra i protagonisti, anche i campioni rossoneri rappresentati da Rafael Leão, Brahim Díaz, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović. Ed è dalla voce di quest’ultimo che, in chiusura del video, viene sottolineato il messaggio dell’iniziativa rivolta ai tifosi: “Questo murale è dedicato a voi“.

Il murale mescola la cultura della street art con i colori e gli elementi tipici del brand AC Milan. All’interno della pittura murale viene ripreso anche il pattern grafico della nuova capsule collection “Tailored for Sports”, realizzata da PUMA per AC Milan, che i giocatori vestiranno nel pre-partita.

L’Artwork, posizionato a San Siro in un luogo simbolo di raccolta per i tifosi rossoneri, rappresenta idealmente tutti gli oltre 500 milioni di supporter milanisti e li unisce in un unico abbraccio, espressione concreta del claim portante del posizionamento del brand “From Milan to Many”. Un messaggio di forza e di coraggio, in un periodo difficile che rimarrà indelebile nella memoria collettiva, in cui il Milan e i suoi tifosi sono riusciti a restare vicini nonostante la distanza.