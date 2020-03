Il Milan non si ferma: squadra già in campo in vista della Juve

Milan già al lavoro

MILANO – A causa del rinvio del match di Serie A contro il Genoa, il Milan continua a lavorare a Milanello per preparare la sfida contro la Juventus. I rossoneri, che già ieri avevano sostenuto le. sedute verso la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 4 marzo a Torino alle ore 20.45, si stanno allenando in questi minuti agli ordini di mister Pioli. Presenti anche Gigio Donnarumma e Simon Kjaer, i quali, dunque, con molta probabilità faranno parte della sfida dello “Stadium”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live