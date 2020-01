Il Milan non molla Dani Olmo: gli aggiornamenti

Milan, le ultime su Dani Olmo

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta continuando a trattare Dani Olmo. L'esterno classe 1998, infatti, è in attesa di lasciare la Dinamo Zagabria, considerate le tante offerte importanti giunte ai croati per il suo cartellino: "Il Wolverhampton – afferma Gianluca Di Marzio di SkySport – ha fatto una ricca offerta fino a 30 mln con i bonus alla Dinamo. Il Lipsia offre tanto agli agenti, ma solo 16 mln alla Dinamo. Il Milan non ha mollato, anche grazie a Boban. Vorrebbe però prenderlo a giugno e non spendere più di 20 milioni. La Dinamo vorrebbe cederlo ora. Da capire se il Milan accontenterà club e agenti. Altrimenti rischia. Sono giorni in cui comunque il Milan c'è. Boban parla continuamente con la Dinamo, ma non c'è un affondo vero e proprio".