Il Milan celebra Donnarumma: “Gigio dice di NO!”

Il Milan celebra Donnarumma

MILANO – La foto principale di questa articolo raffigura Gianluigi Donnarumma con la mano sinistra intenta a salutare qualcuno di fronte a lui; noi, però, vediamo il suo gesto da una prospettiva diversa: “Stop, da qui non si passa”.

Già perché Gigio è, attualmente, il miglior portiere in Serie A per clean sheet in campionato (ben 9), in coabitazione col portiere dell’Hellas Verona Silvestri. Il Milan, per l’appunto, ha deciso di dedicargli un video, nel quale si susseguono tutti i match nei quali la porta rossonera è rimasta inviolata – sopratutto grazie ai miracoli del classe 1999 – postandolo sui canali ufficiali dei rossoneri. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live