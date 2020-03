Il figlio di Capello: “Papà al Milan? Nessun contatto”

Mentre la Serie A resta alla finestra per capire cosa fare del campionato in corso, l’avvocato Pierfilippo Capello, figlio di Fabio ha parlato a Milan News dell’ipotetico ritorno del tecnico friulano a Milanello.

“C’è qualcosa di vero nelle voci? Assolutamente no. Non c’è stato nessun tipo di contatto”, ha dichiarato.

In un anno in cui tutto sembra poter succedere, comunque mai dire mai. Di certo, si aprissero degli spiragli per un rientro di Capello Sr., qualche possibilità in più di trattenere Zlatan Ibrahimovic ci sarebbe. Il campione di Malmö non ha mai nascosto di amare il coach che lo accolse al suo primo arrivo in Italia nel 2004 alla Juve e che lo aiutò a diventare una macchina da gol.