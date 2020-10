Ielpo: “Nel Milan si vede talento. Leao? Ora ha un buon atteggiamento”

MILANO – Mario Ielpo è intervenuto al programma radiofonico “Tutti Convocati” in onda sulle frequenze di Radio 24, per commentare il pirotecnico pareggio del Milan contro la Roma: “Il Milan non ha mai rischiato di perderla ieri, dei gol che ha preso uno un errore dell’arbitro e gli altri errori individuali. Oggi quello che si vede nel Milan è il talento. Prima del derby ho visto Maldini e l’ho visto tranquillo sulla garanzia della prestazione della squadra. C’è la consapevolezza di affrontare gli avversari alla pari. Ieri ho visto un Leao con buon atteggiamento, cosa che prima non mi convinceva di lui“.