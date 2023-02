Milan, idea per il reparto offensivo. Ecco di chi si tratta

Il mercato di quest'anno è stato senza dubbio deludente. E il reparto offensivo necessita di rinforzi. Maldini e Massara sono a lavoro: pensano al futuro e alle prossime manovre per stagione 2023/24. Resta ancora da definire il nodo legato al contratto di Rafa Leao che tiene tutti col fiato sospeso. Per questo si pensa già a qualche nome in vista del futuro.

Il francese Olivier Giroud rinnoverà il suo contratto almeno fino al 2024 ma da solo non può bastare lì davanti (anche vista l'età ha bisogno di rifiatare di tanto in tanto). Il Milan starebbe pensando a Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante del Chelsea è ormai un esubero degli inglesi ed è stato messo ai margini del progetto (anche visti gli acquisti fatti dai Blues a gennaio) e fuori anche dalla lista Champions. Il giocatore tornerebbe in rossonero dove ha giocato nelle giovanili. Potrebbe essere lui l'uomo giusto per colmare le lacune di questo Milan? Si pensava già ad una sua partenza nelle scorse settimane ma visto le regole del fair play finanziario, la manovra non si è potuta concretizzare. Il Milan in realtà continua a tener d'occhio anche la situazione legata a Ziyech, il cui passaggio al PSG è saltato clamorosamente per uno scambio di documenti andato male.