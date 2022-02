News Milan – Gira una voce folle: non costa più 80 milioni!

La delusione per il mercato nullo o quasi di gennaio (è arrivato il solo Lazetic) è stata mitigata dagli ottimi risultati riportati dalla squadra e dai progetti per un'ambiziosa campagna acquisti estiva.

L'entusiasmo in casa Milan è palpabile, anche grazie ai rinnovi dei big che in rapida successione verranno ufficializzati tutti. Dopo Theo, sarebbe molto vicino l'annuncio per Bennacer e Leao.