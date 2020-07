Ibrahimovic resterà al Milan: i dettagli relativi al possibili ingaggio

Ibrahimovic resterà al Milan

MILANO – Ogni favola ha il suo lieto fine. Anzi, in questo caso, nessuna fine, perché “siamo solo all’inizio”: Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “la trattativa ufficialmente deve ancora partire, ma rispecchia la volontà dello svedese, che ha un buon feeling con il tecnico Pioli e che in rossonero è sempre più leader”.

La base per l'ingaggio è di quattro milioni di euro netti più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League per l'annata 2021-22. Se ne discuterà dopo l'ultima partita di campionato.