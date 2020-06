Ibrahimovic è tornato: Zlatan punta alla convocazione per Milan-Roma

Milan, Ibra convocato?

MILANO – Da Milanello, precisamente dalla zona infermeria, arrivano finalmente ottime notizie. Sia Zlatan Ibrahimovic che Simon Kjaer, infatti, si sono allenati ieri in gruppo e saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani a San Siro contro la Roma.

Lo svedese, come già anticipato, si è allenato ieri in gruppo mostrando poi sui social la solita poca umiltà, segno, comunque, di una ritrovata positività. Ibrahimovic dunque va verso la convocazione contro la Roma, la prima dopo un mese di cure per il problema al polpaccio. Lo svedese potrebbe essere una risorsa a gara in corso, magari nel finale contro i giallorossi se dovesse servire per gli assalti nei minuti conclusivi.