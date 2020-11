Ibrahimovic e la Nazionale. A settembre la pesante critica al c.t.

MILANO – Ibrahimovic potrebbe tornare in Nazionale: questo è quello che traspare dal post dello svedese su Instagram. L’ultima volta che lo svedese indossò la maglia gialloblu era durante gli Europei del 2016, quando affrontò Irlanda, Italia e Belgio senza mai segnare (la Svezia perse sia contro l’Italia che contro il Belgio e pareggiò solo con l’Irlanda). Eppure nell’ultimo periodo nessuno poteva immaginare il ritorno in Nazionale, visto le forti critiche che lo svedese ha rivolto a Andersson, c.t. della Svezia. Ibrahimovic criticò pesantemente l’allenatore per aver concesso poco tempo allo juventino Kulusevski, tanto da scrivere su Twitter: “Che brutto scherzo. Un’altra conferma: persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che stanno soffocando il calcio svedese”. Oggi invece sembrerebbe pronto a tornare in nazionale e aiutare la sua Svezia. Ecco il post con le parole dell’ex L.A. Galaxy: