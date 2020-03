Ibrahimovic dona 100.000 euro all’ospedale Humanitas

Dopo aver scelto di tornare a Milano a accettato di farlo in un Diavolo zoppicante e lontano dalle posizioni di vertice dei vecchi tempi Zlatan Ibrahimovic ha dato un’ulteriore prova d’amore alla sua città adottiva e all’Italia in generale.

Oltre ad aver lanciato una raccolta fondi a sostegno dei reparti di terapia intensiva degli ospedali Humanitas con base in Lombardia e in Piemonte, il 38enne di Malmö ha proceduto lui stesso ad una donazione da 100 mila euro.

Nei giorni scorsi Ibracadabra era corso in aiuto del Bel Paese con un’altra iniziativa in collaborazione con il partner Mind the Gum. Ogni pacchetto di gomme da masticare comprato online valeva una mascherina da donare ai sanitari che si stanno prodigando nei nostri ospedali.