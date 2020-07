Ibrahimovic: “Chi è Rangnick? Se le cose stanno così non resto”

Milan, parla Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso a Sportweek nell’anticipazione de La Gazzetta dello Sport pubblicata in data odierna: “Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League”.

Su Rangnick: “Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick”.

Su Gazidis: “Con Gazidis faccia a faccia necessario. Ma se le cose stanno così, difficile che rimanga”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live