Ibra o Haaland? Natale porterà un solo regalo: le ultime

Milan, Ibra o Haaland?

MILANO – Il Natale è, per eccellenza, il periodo dei regali e anche il calciomercato del Milan è pronto a confermare questa tradizione. Nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi al 25 dicembre, infatti, la dirigenza rossonera metterà a segno un colpo in attacco; secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero due i principali nomi sul taccuino di Boban e Maldini: Zlatan Ibrahimovic, attualmente svincolato, e – udite udite – Herling Haaland, punta del Salisburgo.

IBRAHIMOVIC – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra che il desiderio di Ibra sia passare il Natale in famiglia, pronto poi a rimettersi in gioco. La trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic, dunque, è destinata a prolungarsi dopo Natale. Ibra non ha intenzione di prendersi gioco della dirigenza rossonera: avesse deciso di declinare l’invito lo avrebbe già fatto sapere, per permettere a Maldini e Boban di dedicarsi ad altri obiettivi. Due le possibilità: o l’arrivo al Milan o il ritiro.

HAALAND – Come riporta La Gazzetta dello Sport, è "più fredda la pista che porta a Erling Braut Haaland, altro attaccante della scuderia Raiola, giocatore rivelazione dell'ultima Champions con la maglia del Salisburgo. Sarebbe un investimento per il futuro, perfettamente in linea con i piani societari, ma la concorrenza scoraggia già in partenza". Le ultime indiscrezioni, però, riportano un'offerta del Milan al classe 200o norvegese di un quinquennale a 5,5 milioni di euro a stagione