Ibra, Donnarumma, Rebic: in dubbio il loro futuro al Milan

Milan, il futuro di Ibra, Donnarumma e Rebic

MILANO – La probabile rivoluzione in casa Milan, con l’addio di Zvonimir Boban e Paolo Maldini e l’arrivo, con pieni poteri di Ralf Rangnick, potrebbe cambiare anche il futuro di tre pezzi grossi dell’attuale rosa rossonera: Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Ante Rebic.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese “si sarebbe detto perplesso su un eventuale Milan senza Zvone e Paolo. Per quanto riguarda Donnarumma, in queste settimane silenzio assordante in termini di contatti fra club e procuratore. Raiola non si è visto a Casa Milan, né risultano appuntamenti in agenda. Infine, Rebic. Il prestito scadrà nel 2021, ma senza diritto di riscatto il prezzo continuerà a salire e occorrerebbe magari iniziare a riparlarne in tempi brevi con l’Eintracht”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live