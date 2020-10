I tamponi di Ibrahimovic sono ancora positivi. Leao si scalda per il derby

MILANO – Ieri sono scaduti i 14 giorni di quarantena per Zlatan Ibrahimovic motivo per cui lo svedese si è sottoposto a un nuovo tampone che, purtroppo, ha dato ancora esito positivo. L’ex Manchester United, riporta “La Gazzetta dello Sport” è asintomatico e per questo continua ad allenarsi per restare in forma, sperando che di poter scendere in campo conto l’Inter nel derby: una corsa contro il tempo perché Ibrahimovic tra domenica e lunedì si sottoporrà a un nuovo tampone: se sarà negativo il numero 11 rossonero potrà nutrire qualche speranza di scendere in campo. Infatti per poter essere a disposizione di Pioli servono ben due tamponi consecutivi negativi: solo così si potrà decretare la sua definitiva guarigione.

SOLUZIONE LEAO – Se Ibra però non dovesse avere i due tamponi negativi il suo posto in campo potrebbe essere occupato da Rafael Leao. Il portoghese, nonostante non sia ancora al top della forma, ha segnato una doppietta nel match contro lo Spezia. E proprio contro i liguri l’ex Lille ha giocato da prima punta. La speranza di Pioli è che il classe ’99 possa ripetersi anche contro l’Inter.