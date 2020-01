Herta Berlino e Tottenham su Piatek: che fa il Milan?

Cessione di Piatek, le ultime

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, resta "incerta la posizione di Piatek: il Tottenham lo vorrebbe in prestito, come soluzione di emergenza dopo l'infortunio di Kane, ma al Milan nelle ultime ore è arrivata anche l'offerta dell'Hertha Berlino per un trasferimento a titolo definitivo. Proposta, quella dei tedeschi, che al momento i rossoneri giudicano non soddisfacente, ma c'è spazio per trattare".