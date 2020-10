MILANO – La partita di Europa League contro Bodo/Glimt, quella della prima rete di Colombo, ha fatto perdere la testa a Paolo Maldini per Jens Petter Hauge. Eppure sul talento c’era il forte interesse del Lipsia. Proprio il club tedesco ha fatto di tutto per portare in Germania l’esterno d’attacco, ma alla fine ha prevalso la volontà di Hauge di giocare per il Milan a San Siro.