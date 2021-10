News Milan – Ultim’ora scottante: possibile grande colpo a zero

I rossoneri ritrovano i due attaccanti che tanto gli sono mancati in queste prime giornate, Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Il francese dovrebbe partire dall'inizio, mentre lo svedese entrerà a gara in corso. Mister Pioli è riuscito in ogni caso a sopperire alla mancanza dei due centravanti con Rebic e Leao, ma in ottica futura è evidente che là davanti forse serva qualcos'altro. Anche perché Pellegri non è mai stato preso in considerazione.