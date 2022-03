News Milan – Novità pesantissima: arriva a zero, ma c’è il trucco

Non deve fermarsi ora la corsa del Milan, che si è lasciata dietro tutte le rivali. I cugini sono irriconoscibili, mentre qualche buontempone inserisce persino la Vecchia Signora nella corsa per il titolo.

Galvanizzata da una truppa che sta dando tutto in campo, la dirigenza si sta prodigando per aumentare ulteriormente il tasso tecnico dei calciatori a disposizione di Pioli per la prossima stagione. Qualche cambiamento importante ci sarà, ma visti i nomi che circolano in questo periodo, di certo Maldini e Massara stanno lavorando per un Milan ancora più forte. Soprattutto per quanto concerne l'attacco stanno uscendo nomi di livello internazionale, tempo fa inavvicinabili, ora prendibilissimi. Ci riferiamo ad un bomber nello specifico<<<