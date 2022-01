News Milan – L’annuncio che fa sognare i tifosi: “Sono pronto”

Maldini e Massara hanno stupito di nuovo. Mentre tutti pensavano che il primo colpo della finestra invernale sarebbe stato un difensore centrale, il duo rossonero ha chiuso per un giovane attaccante.

Trattasi di Marko Lazetic , 19enne proveniente dalla Stella Rossa, che andrà a prendere il posto in prima squadra di Pietro Pellegri. Chiusa questa operazione, si dovrà pensare finalmente al reparto arretrato. O forse no!

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, con il ritorno di Romagnoli e con il rientro più vicino di Tomori, in difesa si potrebbe rimanere così. I tifosi non saranno troppo contenti di questa scelta, ma il loro disappunto potrebbe essere mitigato da un grande colpo in un altro reparto del campo<<<