News Milan | Maldini tenta il “nuovo” colpaccio: 79 assist e 53 gol

Il Milan si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato. I dirigenti rossoneri sono consapevoli che la stagione che sta per cominciare sarà dura soprattutto dal punto di vista degli impegni. La strategia dei meneghini appare molto chiara. Se fra giugno e luglio Maldini e Massara hanno cercato di sistemare gli affari più urgenti, ora, con settembre alle porte, ci si sposta su obiettivi più ambiziosi. Il Milan vuole regalare un colpo ad effetto per chiudere col botto il mercato in entrata. In tale ottica è spuntato un nuovo nome sul quale si vorrebbe puntare<<<