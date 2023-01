Milan, i giocatori più incisivi per Stefano Pioli. Eccone alcuni…

Altro uomo fondamentale per il tecnico parmigiano è Rade Krunic che vanta di una media di un passaggio chiave a partita in Serie A. Il giocatore è approdato in rossonero nell'estate di 3 anni fa: al momento questa è la sua quarta stagione al Milan. Altro jollly per mister Pioli che -considerando tutte le competizioni disputate- finora conta più di cento presenze, tre reti e sei assist. Per non parlare poi del peso di Rafael Leao. Secondo la classifica di Sky Sport nell'anno solare 2022 occupa il settimo posto nella classifica marcatori capitanata dal biancoceleste Ciro Immobile di Torre Annunziata (che ha messo a segno 20 gol). Il portoghese invece ne conta all'attivo 13. Meglio di lui hanno fatto Osimhen (18), Arnautovic (16), Lautaro Martinez (15) Vlahovic a parimerito con Tammy Abraham (14).