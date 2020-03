La clamorosa cacciata di Zvonimir Boban dal Milan per aver lavato i panni sporchi in pubblico, non ha incrinato il rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche in questo momento di sosta forzata del campionato, i due, che hanno in comune le radici slave, sarebbero in costante contatto.

In fin dei conti era stato lui, assieme all’altro dt Paolo Maldini a spingere per il ritorno in rossonero dello svedese.