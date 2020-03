Gazidis ha un poker in mano: il nuovo Milan riparte così

Milan, ecco il piano di Gazidis

MILANO – In un Milan pieno di incertezze – che siano esse tecniche, economiche e societarie – vi è una sola garanzia: Ivan Gazidis. Il manager sudafricano era, è e sarà alla guida del club di Elliott e, a conti fatti, può davvero considerarsi “un uomo solo al comando”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato ha un pronto un piano per il rinnovamento (quasi) totale del Milan, caratterizzato dai seguenti punti:

REBUS MALDINI – L’ex capitano rossonero ha in mano il suo futuro; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarà Maldini stesso a decidere il suo futuro, nonostante esso appaia segnato con l’addio a fine stagione. A rendere tutto più chiaro il faccia a faccia prossimo con Gazidis, il quale, comunque, apprezzerebbe il “resto qui” di Maldini.

IBRA SI IBRA NO – Se il Milan, nel suo 2020, ha avuto un rendimento nettamente migliore rispetto alla prima parte di stagione lo deve sopratutto all’arrivo di Ibrahimovic. Lo svedese è il punto di riferimento della squadra rossonera, ma il suo futuro dopo giugno resta incerto: sarà lo stesso Ibra a decidere se continuare o meno, valutando nuova dirigenza, progetto e esigenze familiari.

PANCHINA – Pioli rimane? Arriva Rangnick? Si punterà su un altro profilo? Sono tante le ipotesi in questo momento per la panchina rossonera, con le percentuali di conferma dell’attuale tecnico che sono in risalita rispetto a quelle del manager della Red Bull.

SPONSOR – Quarto e ultimo tema è l’aspetto economico: Gazidis sta lavorando al rinnovo con Emirates, meno vantaggioso del precedente, ma rappresenterà il primo passo per far tornare appetibile il Diavolo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live