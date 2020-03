Milan, il discorso di Gazidis

MILANO – Nonostante il presunto accordo con Ralf Rangnick, Gazidis avrebbe rinnovato la fiducia alla squadra e all'attuale tecnico Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'AD ha spiegato anche allo stesso tecnico rossonero che è ancora in corsa per la conferma nonostante le tante voci che ci sono su Ralf Rangnick.