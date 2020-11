Galli: “Contento della crescita di Locatelli: merito del ragazzo e di De Zerbi”

MILANO – L’ex giocatore del Milan Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare le ottime prestazioni di Manuel Locatelli, dopo che il club rossonero l’ha ceduto al Sassuolo: “Se ha sbagliato il Milan a non crederci o al ragazzo serviva questo step? L’ho già detto altre volte: inutile fare dietrologia, non aggiunge nulla, né al club né al giocatore. Posso dire di essere contento della sua crescita. Merito suo e di De Zerbi, bravissimo nel migliorare i giocatori“.