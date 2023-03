News Milan / Furia Cardinale, Criscitiello sgancia il siluro: “Pare che…”

Un obiettivo che anche i tifosi chiedono e si aspettano da una squadra che neanche un anno fa alzava al cielo lo Scudetto. Il problema è che il tempo passa e le cose cambiano. E potrebbero cambiare ancora in maniera ancor più evidente e profonda in casa Milan qualora i rossoneri non rientrassero tra le prime quattro classificate a fine stagione. In caso di fallimento, come spesso vi abbiamo riferito, andrebbe in scena una mezza rivoluzione. Un ribaltone che andrebbe a interessare anche i vertici societari (Maldini in primis) e la panchina del Milan (Pioli).