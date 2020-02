Fiorentina, Vlahovic: “Amo Ibra, temo Theo Hernandez. Con Chiesa…”

Fiorentina, parla Vlahovic

MILANO – Dusan Vlhaovic, punta della Fiorentina, si è così espressa a La Gazzetta dello Sport sulla sfida di domani al Milan di Ibrahimovic: “Lo amo. Io amo poche persone. La mia famiglia, naturalmente. Poi, tra queste poche c’è sicuramente il campione del Milan. È la prima volta che gioco contro di lui. Anzi, è la prima volta che lo vedo dal vivo: un gigante come Ibra che danza col pallone tra i piedi quasi accarezzandolo“.

SUL MILAN: “Noi giochiamo sempre per vincere ma in campo ci sono anche gli avversari. Daremo il massimo ma sarà una sfida molto impegnativa. Chi temo dei rossoneri? Potrei fare venti nomi ma, a parte Ibra, scelgo Hernandez. Lo seguivo quando giocava nel Real. È uno che fa la differenza”.

SUI SUOI OBIETTIVI: “Non vedo l’ora di segnare un gol importante con l’altro piede”

SU CHIESA: “Basta vederlo in azione per capire quanto sia forte. Io invece sono conquistato dal Chiesa ragazzo. È rimasto umile nonostante sia sulle prima pagine dei giornali da tre anni. Nonostante sia etichettato come un giocatore che vale tanti, tanti soldi. Insieme possiamo fare ancora di più. Dobbiamo dare sempre il cento per cento“.

SU IACHINI: "Questo è un allenatore giusto per un giovane. Non quello che viene e ti dice 'Sei un fenomeno'. Io accetto qualsiasi consiglio e qualsiasi critica da parte di mister Iachini".