Fiorentina-Milan, pari e patta: Rebic ancora decisivo

MILANO – Finisce in pareggio la sfida di anticipo della 25esima giornata di Serie A fra Fiorentina e Milan. Primo tempo a trazione rossonera con un paio di occasioni nitidissime: prima Rebic e poi Ibrahimvic vanno infatti vicinissimi alla rete. Il primo se lo divora con un colpo di testa da solo a tu per tu con Dragowski, il secondo segna ma se lo vede giustamente annullato per un tocco con il braccio dal VAR. Nel corso della seconda frazione di gioco la situazione non cambia particolarmente con i rossoneri sempre padroni del gioco. Rebic al 56esimo trova la rete del vantaggio su una dormita della difesa Viola, pronto ad approfittare di un incredibile errore di Martin Caceres. All’84esimo Romagnoli fa un fallo ingenuo su Cutrone: poteva proteggere meglio sull’azione di Cutone. Pulgar infallibile dal dischetto ed è 1-1.