Fiorentina-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Qui di seguito riportate le pagelle di Tiziano Crudeli dell’anticipo della 25esima giornata di Serie A fra Fiorentina e Milan.

DONNARUMMA – Si prende un rischio importante nel corso del primo tempo che poteva causare il vantaggio Viola, per il resto normale e corretta amministrazione. – 5.5

CONTI – Soffre molto nel corso del primo tempo e non sempre preciso nelle uscite. Conquista la sufficienza con un salvataggio decisivo al 90esimo – 6

GABBIA – Esordio dal primo minuto per lui. Mostra tranquillità con qualche errore che ci può stare. Può crescere bene, sufficienza di incoraggiamento. – 6

ROMAGNOLI – Guida Gabbia e tutta la difesa con la solita sicurezza, rovina però la sua prestazione con l’evitabile fallo su Cutrone che causa il rigore. – 5

THEO HERNANDEZ – Solita corsa, anche se piede non dolce come ci ha abituati a vedere. – 5.5

CASTILLEJO – Spina nel fianco costante della difesa viola, si sacrifica spesso per proteggere la difesa. Esce lui e si spegne il Milan, gli viene anche annullato un gol. – 6.5

KESSIE – Soliti errori di intelligenza calcistica. Per il resto buono schermo davanti alla difesa. – 5.5

BENNACER – Una certezza per questo Milan e anche per il taccuino arbitrale. Mezzo punto in meno per la 12esima ammonizione in 25 partite, è un dato da invertire quanto prima. – 6

CALHANOGLU – Spento per tutto il match, da lui ci si poteva aspettare di più. – 5

REBIC – Si divora un occasione nel corso del primo tempo, ma poi è pronto nel siglare la rete del vantaggio. – 6

IBRAHIMOVIC – Il VAR gli nega un gol fantastico. Solito trascinatore rossonero, ma cala nel finale. – 6

BEGOVIC – Un buon intervento appena entrato che salva il risultato. Tocca il pallone sul rigore ottimo di Pulgar, ma non abbastanza per impedire la rete. – 6.5

MUSACCHIO – Entra nel momento peggiore, va in confusione insieme a tutti i suoi compagni. – 5.5

SAELAEMEKERS – S.V.