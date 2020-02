Fiorentina-Milan, dubbi per Pioli e Iachini: le ultime sulle formazioni

Fiorentina-Milan, le ultime sulle formazioni

MILANO – Le ultime sulle formazioni per la sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma domani alle 20:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

FIORENTINA – Beppe Iachini, complice l’assenza di Badelj per squalifica, schiererà Pulgar in cabina di regia con Duncan e Castrovilli ai suoi lati, mentre sugli esterni ci saranno come sempre Lirola e Dalbert. In attacco verrà confermata la coppia Chiesa-Vlahovic mentre, davanti a Dragowski, agirà il classico terzetto formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

MILAN – Per quanto riguarda i rossoneri, Pioli riproporrà il 4-2-3-1 con Calhanoglu che, completamente ristabilito dopo il problema accusato nel pre Torino, si riprenderà il posto di trequartista alle spalle di Ibrahimovic a scapito di Paquetà; al suo fianco agiranno, come sempre, Rebic e Castillejo. Tutto confermato per il resto, con gli unici dubbi in difesa tra Gabbia e Musacchio e tra Conti e Calabria, con i primi favoriti sui secondi.

