Fiorentina-Milan, la designazione completa

MILANO – La designazione arbitrale per la sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato 22 febbraio alle 20:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live