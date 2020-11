Fiorentina, le ultime verso il Milan: Prandelli sceglie il 4-3-1-2

Fiorentina, le ultime verso il Milan:

MILANO – Prandelli schiererà i suoi con un 4-3-1-2: Dragowski in porta, in difesa Milenkovic-Pezzella, con Caceres sull’out di destra e Biraghi sul versante opposto. A centrocampo Amrabat, Pulgar e Castrovilli, mentre sulla trequarti ballottaggio tra Borja Valero e Bonaventura. In attacco la coppia formata da Vlahovic e Ribery, ancora non al meglio Callejon.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Borja Valero; Vlahovic, Ribery. All: Prandelli