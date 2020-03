Fedele convinto: “Il Milan deve puntare su Spalletti”

Nel corso di un intervento a Milannews.it Furio Fedele ha espresso il suo parere sui possibili cambiamenti nella panchina del Diavolo.

Per la penna de Il Corriere dello Sport anziché investire sull’allenatore-manager Ralf Rangnick il club rossonero dovrebbe richiamare Luciano Spalletti. “E’ uomo di buon senso e ha una grande esperienza”, ha affermato. “Io continuo a citare due esempi che dovrebbero essere presi a modello dal calcio italiano: l’Atalanta e il Verona”.

“La cosa pazzesca di questi Milan, mettiamoci anche l’ultimo Berlusconi e quello di Li Yonghong, è che si trovano per le mani dei buoni giocatori e questi vengono svenduti o dimenticati. Nell’ultimo decennio ci son stati circa una ventina di ragazzi provenienti dal settore giovanile che hanno esordito in Serie A. Se poi l’ottusità e la cecità non ti fanno vedere che i calciatori ce li hai in casa è un problema. Nella mostruosità di questa squadra c’era la voglia di lasciar partire Gabbia sia in estate che a gennaio, che invece ha dimostrato di poter stare nel massimo campionato. E’ inutile andare a fare tentativi folkloristici ed esotici che non stanno né in cielo né in terra”, ha infine attaccato.